L'arbitro di sabato: allo Zini torna il "portafortuna" Marinelli Con lui il Benevento ha ottenuto due promozioni, una in B e una in serie A

Sarà ancora il 42enne Livio Marinelli di Tivoli a dirigere la squadra giallorossa nella trasferta allo Zini contro la Cremonese. Marinelli, che nella vita di tutti i giorni è un maresciallo dellEsercito italiano (in forza al 7° Reggimento Alpini), è un “habitué” della squadra giallorossa che ha diretto per ben dieci volte in carriera (tre in Lega Pro, sette in B). L'ultima volta si riferisce addirittura allo scorso 11 settembre, quando la strega ospitò al Vigorito l'Hellas Verona di Baroni, battendolo per 3 a 1.

Ma a Marinelli sono legate anche altre vittorie storiche, come il 6 a 0 nei confronti della Casertana il 13 marzo 2016, una goleada sulla strada della serie B. E, meglio ancora, al 3 a 0 indimenticabile nei confronti del Lecce il 30 aprile del 2016, ovvero il giorno della prima promozione in serie B: quel giorno segnarono due volte Mazzeo e una volta Cissè. Ma non finisce qui: l'amarcord dell'arbitro di Tivoli passa anche per la seconda promozione in serie A ottenuta dalla truppa di Pippo Inzaghi, storia del 29 giugno 2020, 1 a 0 alla Juve Stabia di Caserta grazie ad un gol di Marco Sau (quella sera fu espulso Caldirola), ma la festa fu ugualmente grande, nonostante il covid imperante.

Il bilancio complessivo è da urlo, ma soprattutto da incrociare le dita: con Marinelli il Benevento non ha mai perso, ottenendo 6 vittorie e 4 pareggi.

Allo Zini Marinelli sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortesedi Palermo e Vincenzo Russodi Nichelino. Il quarto uomo sarà Edoardo Gianquintodi Parma, al Var Valerio Marinidi Roma 1. Assistente al Var Marco Piccininidi Forlì.