Prevenzione: il cardiologo Della Ratta dona un defibrillatore alla scuola "Fondamentale educare all'utilizzo di manovre e apparecchi salvavita. Attenzione a ruolo aritmologo"

Una giornata all'insegna della prevenzione, della formazione e della cultura del primo soccorso. Presso l'Auditorium della Scuola Media di Colle Sannita si è tenuto un importante incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa e sull'importanza dell'intervento tempestivo.

L'evento ha visto la partecipazione del Questore di Benevento, Dott. Giovanni Leuci, del Vicequestore Zampelli, della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Colle Sannita, Prof.ssa Rosa Tangredi, e del Dott. Giuseppe Della Ratta, cardiologo aritmologo ed eccellenza della medicina sannita. Presenti anche le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali di Colle Sannita, Circello, Castelpagano e Castelvetere in Valfortore, i cui territori ospitano i vari plessi dell'istituto.

Il Protocollo d'Intesa e il primo gesto concreto

Il progetto ha preso forma con la firma del Protocollo d'Intesa tra la Questura di Benevento, l'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento (USR Campania M.I.M.) e il Dott. Giuseppe Della Ratta. Il primo passo concreto è stata la donazione di un defibrillatore (DAE) alla comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo di Colle Sannita, simbolo dell'impegno condiviso per la cardioprotezione e la salvaguardia della vita.

Nelle fasi successive, l'iniziativa si articolerà in un ricco calendario di incontri ed eventi:

Lezioni sulla legalità: curate da rappresentanti qualificati della Questura di Benevento per sensibilizzare gli studenti sui valori del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva e della responsabilità individuale.

Formazione BLSD: corsi ufficiali di Basic Life Support and Defibrillation tenuti da istruttori certificati per formare il personale docente e ATA alle manovre di primo soccorso e all'uso del defibrillatore.

L'importanza della cardioprotezione e dell'ultraspecializzazione

«È stato un bellissimo evento, fondamentale in particolare per educare quante più persone possibile all'utilizzo di manovre salvavita e del defibrillatore», ha sottolineato il dottor Giuseppe Della Ratta. «In caso di arresto cardiaco, saper intervenire tempestivamente permette di non sprecare secondi preziosi e può salvare una vita. Questo è solo l'inizio di un percorso».

Il noto aritmologo ha poi evidenziato l'importanza di un approccio specialistico per le patologie cardiache complesse: «Spesso il problema aritmico richiede l'intervento di chi si occupa in modo ultraspecializzato di aritmologia ed elettrofisiologia, non di cardiologia generica. Altrimenti il rischio di non individuare la criticità può rivelarsi fatale, come dimostrano i casi di atleti e calciatori professionisti colpiti da episodi gravi. L'aritmia è un'insidia invisibile che sprovvista di un substrato oggettivabile e deve essere affrontata con la massima competenza».

Il progetto “S.S.S. Sicurezza, Scuola, Sanità” rappresenta un investimento strategico e concreto sul futuro delle nuove generazioni, dimostrando che la crescita dei cittadini di domani si costruisce attraverso la conoscenza, la preparazione e la cultura della prevenzione.