L'Unuci alla 26° Gara militare internazionale di Pattuglia "Dragon Recon" A Persano anche una rappresentanza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo di Italia di Benevento

È terminata ieri, 1 novembre, dopo 48 ore di intense attività operative, la 26° edizione della "Dragon Recon", gara di pattuglia militare realizzatasi presso il Comprensorio Militare di Persano, in provincia di Salerno.

La gara è organizzata, sotto il diretto patrocinio dello SME, dalla Delegazione regionale Campania dell' UNUCI (Unione nazionale ufficiali in congedo di Italia) e dalla Delegazione Regionale Campania dell' ANARTI (Associazione nazionale Artiglieri di Italia).

Alla competizione partecipano squadre militari di reparti in servizio e squadre di Associazioni d' Arma.

La gara si è svolta nel territorio del Comprensorio militare su un area estesa comprendente anche passaggi fluviali sul fiume Sele.

Complessa esercitazione con esercizi tattici operativi, dalla marcia di orientamento, gare di tiro, riconoscimento mezzi e per la prima volta riconoscimento droni, tecniche di ricognizione e recupero come principali attività.

La classifica finale reparti in servizio: 1) Reparto comprensorio; 2) 8 Rgt. Bersaglieri; 3) Scuola allievi Marescialli Viterbo.

Molte le squadre delle associazioni. La presenza internazionale è stata rappresentata da unità di reparti da montagna dell'Esercito Greco. L'Unuci ha schierato squadre della Campania, Lazio, e Marche.

A seguire squadre associative di Paracadutisti, Artiglieri Incursori , Rgt. Marina San Marco, Genio e Trasmissioni.

La squadra Unuci di Benevento coordinata dal vice presidente ten. Nicola Ruggiero e dal consigliere cap. Adamo ha effettuato una operazione di infiltrazione in territorio ostile con obiettivo demolizione centro energia".

Al termine della esercitazione sono intervenuti i Presidenti delle sezioni provinciali e Benevento è stata rappresentata dal Col. Nicola Corbo accompagnato dal Ten. di Scanno responsabile sezione armi e tiro.

“Nel corso della cerimonia finale di premiazione – spiegano dall'Unuci di Benevento - si è ricordato il sacrificio dei nostri 4 commilitoni deceduti pochi giorni fa in Bosnia dove è precipitato un elicottero sul quale viaggiavano. In conclusione una 'pillola di storia militare'.

Il Comprensorio militare di Persano è tra i comprensori più importanti a livello NATO, ma pochi conoscono che l'Esercito proprio in questo luogo è custode della "Razza Governativa di Persano" razza equina italiana tra le più antiche e prestigiose del Continente Europeo”.