ASL Benevento, concorsi per 20 dirigenti medici Focus su salute mentale e neuropsichiatria infantile; il link per partecipare al bando

L’ASL Benevento ha indetto tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti medici: 10 nella disciplina di Psichiatria, 7 nella disciplina di Neuropsichiatria infantile e 3 nella disciplina di Medicina legale.

Le procedure riguardano aree assistenziali particolarmente rilevanti per i cittadini e per la rete dei servizi sanitari territoriali.

«La carenza di alcune figure specialistiche rappresenta una sfida che oggi interessa l'intero sistema sanitario», dichiara il Direttore Generale, dott.ssa Tiziana Spinosa. «Per questo continuiamo a mettere in campo tutte le opportunità consentite per il reclutamento di professionisti e per il rafforzamento degli organici aziendali. Con questi concorsi intendiamo ampliare le possibilità di attrarre nuovi professionisti in settori particolarmente rilevanti per l'assistenza ai cittadini, auspicando la più ampia partecipazione possibile».

Particolare attenzione è riservata alla Neuropsichiatria infantile, con sette posti destinati a una disciplina fondamentale per rispondere ai bisogni di salute di bambini e adolescenti e sostenere le famiglie nei percorsi di cura.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma:

https://aslbenevento.selezionieconcorsi.it/

Il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 23.59 del 30 novembre 2026. Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ASL Benevento nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

