Futuro Nazionale Giovani si presenta a Benevento: gazebo sulla sicurezza Appuntamento al prossimo 7 novembre

Il gruppo territoriale di Futuro Nazionale Giovani si presenta ufficialmente alla cittadinanza. L'appuntamento di esordio è fissato per sabato 7 novembre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, in Corso Garibaldi a Benevento (all'altezza della Prefettura), dove verrà allestito un gazebo tematico dedicato alla sicurezza e alla raccolta adesioni. A lanciare l'iniziativa è Corrado Mobilia, a nome del gruppo: «Il nostro obiettivo è stare al fianco dei ragazzi e di chi vive difficoltà in ogni ambito, senza fare passerelle o chiuderci in eventi tra quattro mura. Vogliamo scendere in piazza e ascoltare “le istanze” dei cittadini. “Non possiamo permettere che i cittadini inizino a percepire una parte della propria città come insicura e pericolosa. Il centro storico deve poter essere fruibile a tutti ed in modo sicuro, senza avere il timore di scendere la sera per il corso Garibaldi”. La prima iniziativa che portiamo a Benevento è un gazebo sulla sicurezza, perché crediamo che la sicurezza sia un diritto e non un privilegio. Invitiamo tutti ad avvicinarsi con fiducia: non siamo il nemico, viviamo le stesse difficoltà e insieme possiamo fare la differenza per il nostro futuro.» L'appuntamento con Futuro Nazionale Giovani è dunque per sabato 7 novembre in Corso Garibaldi.