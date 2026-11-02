Cerreto Sannita, il Comitato chiede lo stop all'adesione a Sannio Acque Depositata l'istanza al Sindaco

Sull’onda della partecipazione emersa durante il nutrito dibattito cittadino di sabato scorso, il Comitato Civico "Cerreto Sannita per l'Acqua Pubblica" ha formalmente depositato ed inviato in data odierna un’articolata istanza all'Amministrazione Comunale. L'atto mette in discussione la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2023, provvedimento con cui l'Ente approvò l'adesione a Sannio Acque S.r.l. impegnandosi, tra le altre cose, a impegnare a bilancio la somma presunta di 7.288,00 euro per la sottoscrizione delle quote societarie (calcolate nella misura di 2,00 euro per ciascun abitante). Il Comitato chiede una netta e immediata inversione di rotta politica e amministrativa. Dalla formale richiesta di convocazione del Consiglio Comunale presentata dal Sindaco Giovanni Parente in data 26 ottobre 2026, si evince infatti un orientamento teso a confermare la linea di adesione alla società gestrice individuata dall'EIC, trattando il tema quasi come una scelta obbligata e bollando le alternative come "parziali strumentalizzazioni", anziché cogliere l'opportunità fondamentale di puntare con decisione e in via prioritaria sulla salvaguardia del patrimonio idrico locale. Con l'istanza protocollata stamane, il Comitato sollecita l'Amministrazione ad agire con fermezza e senza tentennamenti: in via principale si richiede l'annullamento in autotutela della delibera n. 2/2023 per vizi formali e di legittimità - legati al mancato coinvolgimento della cittadinanza e al difetto di motivazione analitica - i cui termini di impugnativa sono pienamente riaperti a seguito delle censure mosse dalla decisione n. 221/2026 della Corte dei Conti; in subordine, si chiede la revoca dell'atto per prevalenti motivi di interesse pubblico e la contestuale attivazione di tutti i passaggi necessari ad ottenere il riconoscimento della gestione autonoma e diretta del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006, sussistendone appieno tutti i requisiti storici, geografici e ambientali. Per dare ancora più forza a questa battaglia di civiltà, il Comitato ha ufficialmente aperto le adesioni: cittadine e cittadini che desiderano sostenere attivamente il percorso possono scaricare il modulo di iscrizione direttamente dalla pagina Facebook "Cerreto Sannita per l'acqua pubblica" oppure richiederlo scrivendo all'indirizzo email ufficiale acquapubblicacerretosannita@gmail.com. «Il nostro territorio vanta un legame millenario con la propria risorsa idrica, dalle sorgenti cerretesi che secondo gli storici alimentavano la città romana di Telesia agli antichi statuti comunali che definivano l’acqua “cosa comone”, fino alla successiva gestione del servizio comunitario», chiarisce il Comitato. «La comunità di Cerreto sta esprimendo chiaramente la volontà di difendere l'acqua pubblica e la propria autonomia. Chiediamo al Consiglio Comunale di non cedere a passivi conformismi e di avere il coraggio istituzionale di intraprendere l'unica strada che tuteli davvero le tasche dei cittadini e i diritti delle generazioni future.». Il Comitato Civico rimarrà in costante mobilitazione per monitorare gli sviluppi della vicenda e l'imminente dibattito in Consiglio Comunale.