Benevento, domani seduta a porte aperte all'Imbriani Appuntamento alle 15 per stare vicini alla squadra alla vigilia dell'importante derby con l'Avellino

Domani pomeriggio il Benevento riprende la preparazione in vista del derby con l'Avellino in programma il 7 novembre. E lo fa aprendo le porte ai suoi tifosi. Appuntamento alle 15 all'Antistadio Imbriani. E' una buona occasione er far sentire la propria vicinanza alla squadra alla vigilia di una partita così importante come può esserla quella del derby con l'Avellino. Una rivalità antica che si perpetua negli anni, sfociata qualche volta in episodi poco simpatici che hanno “consigliato” il Casms di vietare la trasferta ai tifosi ospiti. Si presume che anche al ritorno avverrà la stessa cosa. Un peccato, perchè lo spettacolo che possono offrire le due tifoserie va ben oltre gli episodi di intolleranza messi in atto nell'ultima occasione due anni fa.

Domani pomeriggio c'è l'occasione per i vari gruppi della tifoseria di affollare la trubinetta dell'Imbriani per cominciare a caricare la squadra sulla strada di un derby che ha mille significati, oltre che quello della rivalità sportiva tra le due città limitrofe.

Floro Flores ha la possibilità questa settimana di riavere tirati a lucido dopo il tour de force elementi di provata esperienza come Scognamillo e Kouan, oltre che come Cherubini e Salvemini, utilizzati a mezzo servizio nella trasferta di Cremona. Bisognerà resettare quello che è accaduto nell'ultima trasferta e recuperare energie fisiche e nervose per presentarsi alla sfida nella maniera migliore possibile.