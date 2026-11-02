Sos barelle al San Pio: Mastella scrive alla manager Morgante Si sarebbero registrate file e aumbulanze ferme a causa di assenza di barelle

Il sindaco Clemente Mastella ha trasmesso stamane una missiva alla manager del San Pio Maria Morgante in merito ad un episodio che si sarebbe verificato nella notte del 31 ottobre presso il nosocomio sannita.

Nella lettera si legge: "Gentile Direttrice, ho appreso di uno spiacevole episodio che si sarebbe registrato nella notte del 31 ottobre presso il Reparto di emergenza del San Pio: quattro ambulanze di Croce Rossa Italiana sarebbero state costrette all'inoperosità, ferme nello spazio antistante al Pronto soccorso, a causa dell'assenza di barelle. Un episodio che da un canto provoca apprensione e dall'altro impone un doveroso approfondimento sulle cause che lo hanno generato. La dotazione di mezzi e attrezzature sanitarie è indispensabile presidio e ausilio per medici, infermieri e operatori sanitari che si prodigano quotidianamente, spesso in complesse e insufficienti condizioni di organico specialmente nei reparti d'emergenza. L'assenza di un numero congruo di barelle presso il principale ospedale della provincia, se confermato, è un elemento di estrema gravità e genera tanto nelle istituzioni quanto nella comunità di cittadini non poca apprensione. Questo presidio medicale, come converrà, è di imprescindibile importanza nella gestione delle emergenze, nè ritengo che in questo caso possano essere addotte ragioni di natura finanziaria, poiché il valore di mercato di questo presidio non appare particolarmente gravoso. Le chiedo dunque un ragguaglio sugli episodi del 31 ottobre e sullo stato complessivo della dotazione di barelle, garantendole la massima e piena collaborazione istituzionale nel caso siano confermati problemi oggettivi di dotazione. Resto convinto che una efficace cooperazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli, tra gli Enti che abbiamo l'onore di guidare sia particolarmente utile per tutelare la salute pubblica e risolvere i problemi logistico-organizzativi che ostacolano la migliore risposta possibile alle esigenze dei pazienti", conclude il sindaco Mastella.

