Benevento, fissata una nuova seduta del Consiglio Comunale

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale da svolgersi il 6 novembre con inizio alle ore 9:30 presso l’Aula Consiliare di Palazzo Mosti per la trattazione del seguente ordine del giorno:
- Approvazione del Bilancio Consolidato esercizio 2025 ai sensi dell’art. 11Bis del D.Lgs. N. 118/2011 e dell’art. 151 comma 8 del D.Lgs. N. 267/2000.
- Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale di Benevento N. 196 del 7.9.2026 avente ad oggetto: “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000”.
- Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale di Benevento n. 228 del 5.10.2026 avente ad oggetto: “Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2026-2028 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”.
- Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale – scadenza dei termini perentori di proroga PNRR per i cantieri “Scuola Torre-Sala”, “Scuola Bosco Lucarelli” e “Ex OrsolineMalies”: accertamento dello stato di fatto dei lavori e azioni urgenti per completamento opere.
- Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.