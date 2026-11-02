Strisce blu a Benevento: sosta gratuita con CUDE senza registrare la targa La nota di Federconsumatori sulla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute da diversi cittadini e dell'interpello formale inoltrato alla società Bemobi, gestore del servizio dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Benevento, la Federconsumatori di Benevento intende fornire una precisa e definitiva nota chiarificatrice riguardante la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità sugli stalli delimitati dalle strisce blu. La società gestrice ha confermato ufficialmente che i titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) non sono tenuti ad adempiere ad alcuna procedura tecnica o operativa aggiuntiva per poter usufruire della sosta gratuita o agevolata sugli stalli a pagamento.

Nello specifico, per la regolarità della sosta:

Nessun obbligo di registrazione: Non è richiesta alcuna preventiva comunicazione o inserimento della targa del veicolo nei sistemi informatici del gestore del servizio.

Esposizione del tagliando: È sufficiente esporre il contrassegno originale CUDE in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo, garantendo la piena leggibilità della data di scadenza e di tutti gli elementi identificativi previsti dalla normativa vigente.

La Federconsumatori invita gli automobilisti interessati a prestare attenzione alla corretta esposizione del documento e resta a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni o tutelare i diritti degli utenti.