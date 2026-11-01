Under 17, che vittoria: il Benevento piega il Palermo con un poker (LE FOTO) Terzo successo consecutivo per i giallorossi guidati da Schiavi

Benevento-Palermo 4-1

Benevento: Esposito; Lo Russo (1'st Cimmino), Ferretti (32'st Cuomo(, Martello, Comotti, Greco, Filiberti (1'st Porta), Calabria (19'st Gargiulo), Schettino, Sorbo (31'st Aprovitola), Beyai. A disp.: Festa, Ferraro, Palumbo, Silvestri. All.: Schiavi

Palermo: Tomiuk; Selvaggio (19'st Passafiume(, Maggiore, Scaccianoce (38'st Bogdani), Benigno (31'st Pellegrino V.), Sciortino, Pecoraro (17'st Carnemolla), Pellegrino C., Ndiaye Tall, Castiglione, Profeta. A disp.: Ignoto, , Tarantino, Lo Iacono. All.: Zavettieri

Arbitro: Alfieri di Nola. Assistenti: Pepe e Pisani di Nocera Inferiore

Marcatori: 8'pt Percoraro (P), 32'st Schettino (B), 36'st Ferretti (B), 45'st Martello (B), 51'st Gargiulo (B)

Note: Espulso al 46'st Maggiore (P).

Terza vittoria consecutiva conquistata dall'under 17 del Benevento. I ragazzi guidati da Schiavi hanno piegato il Palermo, grazie a un'ottima prestazione. La sfida non è cominciata bene per i giallorossi: dopo otto minuti, un errore di Comotti ha permesso a Pecoraro di gonfiare la rete e portare in vantaggio il Palermo. Nella ripresa, la Strega si è superata: al 32' Schettino ha pareggiato i conti, poi Ferretti sul filo del fuorigioco ha raddoppiato. Martello ha siglato il 3-1 direttamente su punizione, mentre in pieno recupero Gargiulo ha siglato il gol del definitivo 4-1 che proietta il Benevento a quota 12 punti in classifica.