Halloween alla Sezione Egizia: sold out per l'evento In tanti ieri pomeriggio hanno preso parte alla festa

Anche in questa occasione “Halloween alla Sezione Egizia”, l’iniziativa organizzata per i bambini in occasione della festa di Halloween presso la Sezione Egizia del Museo Arcos di Benevento, ha fatto registrare il sold out.

In tanti ieri pomeriggio hanno preso parte alla festa invadendo il museo dove sono stati catapultati nel misterioso tempio della dea Iside, costruito dall’imperatore romano Domiziano.

Qui, ognuno indossando il tipico costume per festeggiare Halloween, i bambini si sono divertiti giocando per risolvere indovinelli, rompicapo, enigmi, hanno visionato video con la dea Iside e l’imperatore Domiziano, hanno tradotto dei geroglifici in italiano, hanno visionato la mummificazione, culto egizio che affascina e incuriosisce sempre anche i bambini.

L’iniziativa, coordinata per l’occasione da Serena Marsullo, è stata promossa dalla Provincia di Benevento e da “Sannio Europa” nell’ambito delle attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di rendere il museo un luogo sempre più accessibile, dinamico e capace di parlare anche ai visitatori più giovani.