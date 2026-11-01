Neri per Caso: tutto esaurito al Teatro Comunale di Benevento Per l'inaugurazione della stagione artistica 2026-2027 dell’Accademia di Santa Sofia

Il Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento ha registrato il tutto esaurito per il concerto dei Neri per Caso, che sabato 31 ottobre hanno inaugurato la stagione artistica 2026-2027 dell’Accademia di Santa Sofia. Sul palco Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo “Mimì” Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis e Daniele Blaquier hanno accompagnato la platea in un percorso tra generi ed epoche, alternando i brani più rappresentativi della loro carriera alle reinterpretazioni di grandi successi italiani e internazionali. Le sei voci, senza accompagnamento strumentale, hanno dato forma a un concerto in cui armonie, ritmo e arrangiamenti vocali sono stati gli elementi centrali dello spettacolo. La scaletta ha alternato successi del gruppo, come Le ragazze, con cui conquistò la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 1995, a classici italiani e internazionali, da Via con me a Englishman in New York, fino a All You Need Is Love. Un repertorio variegato che ha esaltato la cifra distintiva della formazione salernitana, capace di trasformare le voci in veri e propri strumenti musicali. La partecipazione della platea ha accompagnato l’intero concerto, tra ritmo, coinvolgimento e divertimento, confermando il successo della serata inaugurale. Ad aprire l’evento, il preludio di Clemente Mastella, intitolato Francesco, il primo italiano. A seguire, i saluti del direttore artistico Marcella Parziale hanno introdotto l’esibizione. L’appuntamento segna l’avvio della nuova stagione dell’Accademia di Santa Sofia, diretta da Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. Il cartellone proseguirà fino alla prossima primavera con appuntamenti dedicati alla musica, al teatro e alla danza. Il prossimo evento è in programma sabato 28 novembre, alle 19, al Teatro Comunale Vittorio Emanuele. Protagonista sarà lo Stefano Di Battista Quintet con Composers – da Nino Rota a Ennio Morricone, un omaggio in chiave jazz a due grandi compositori italiani.