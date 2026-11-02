Play4Build, ANCE Benevento scende in campo per lo sport e il sociale nel Sannio Aperto fino al 13 novembre l'avviso per società sportive con priorità a inclusione e giovani

ANCE Benevento, l'Associazione dei costruttori edili della provincia, lancia Play4Build, il progetto che sostiene le società sportive del Sannio nella stagione 2026–2027.

L'associazione destina all'iniziativa risorse appositamente destinate nel proprio bilancio, che saranno ripartite tra le società con contributi da 500 a 2.000 euro ciascuna.

Con Play4Build i costruttori sanniti scelgono di investire nello sport come occasione di crescita e di inclusione. Il sostegno vuole arrivare dove lo sport svolge una funzione sociale: tra i ragazzi, nelle famiglie in difficoltà, nelle comunità dei piccoli comuni.

Per questo i criteri che ANCE ha scelto riguardano l'impegno sociale, le famiglie con ISEE basso, realizzano progetti con persone con disabilità o di inclusione e collaborano con le scuole, il settore giovanile, fino alla storicità della società, la presenza femminile, il numero di tesserati e i risultati dell'ultima stagione.

Il progetto costruisce anche un ponte tra lo sport e il mondo delle imprese. Le società possono proporre ad ANCE eventi, tornei, testimonianze e giornate scuola-cantiere, per avvicinare i più giovani al lavoro nelle costruzioni. ANCE favorirà inoltre il contatto con le imprese associate disponibili ad «adottare» una società con una co-sponsorizzazione.

Le domande saranno valutate da una Commissione ANCE e la graduatoria sarà pubblicata su www.ancebenevento.it. Le società beneficiarie esporranno il logo Play4Build per tutta la stagione e, a fine anno, racconteranno in una breve relazione le attività svolte. Il progetto ha cadenza annuale: chi realizza le azioni previste potrà essere riconfermato, compatibilmente con le risorse disponibili.

«Le nostre imprese costruiscono ogni giorno il territorio. Con Play4Build vogliamo contribuire a costruire anche comunità», dichiara Flavian Basile, Presidente di ANCE Benevento. «Nei nostri paesi le società sportive sono spesso il primo presidio sociale per ragazzi e famiglie, e vanno avanti grazie alla passione e ai sacrifici di dirigenti e volontari. Sostenerle, a partire da chi apre le porte a chi ha meno possibilità, è un impegno che sentiamo nostro. E portare i ragazzi nei cantieri significa anche mostrare loro un mestiere e un futuro possibile nel Sannio.»

Come partecipare

Chi può partecipare: le società sportive che svolgono attività effettiva in provincia di Benevento, con una sola domanda per società.

Contributo: da 500 a 2.000 euro per società, su un fondo complessivo di circa 15.000 euro.

Scadenza: 13 novembre 2026.

Invio: domanda firmata e allegati a info@ancebenevento.it, con oggetto «Play4Build 2026–2027 – Manifestazione di interesse – [nome della società]».

Avviso e moduli: scaricabili sul sito ANCE: https://www.ancebenevento.it/progetto-play4build-stagione-sportiva-2026-2027 Informazioni: Nicola Gargano, 0824 50120, info@ancebenevento.it.