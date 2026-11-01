Start Cup Campania 2026: l’Università del Sannio protagonista Premi per BIOTERIS e SONAFLUX alla finale nazionale

Un premio speciale per l’imprenditoria femminile a BIOTERIS, il quinto posto in graduatoria e l’accesso alla finale nazionale per SONAFLUX, oltre a due ulteriori riconoscimenti speciali. È il bilancio particolarmente positivo dell’Università degli Studi del Sannio alla Start Cup Campania 2026, il Premio per l’Innovazione promosso dalle Università campane, il cui evento conclusivo si è svolto il 30 ottobre a Napoli, nel Complesso di Santa Patrizia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

L’Ateneo sannita si è distinto tra i protagonisti dell’edizione, grazie ai progetti presentati da giovani ricercatrici e ricercatori dei Dipartimenti di Scienze e Tecnologie e di Ingegneria, confermando la capacità della ricerca universitaria di tradursi in opportunità imprenditoriali.

Tra i riconoscimenti più importanti spicca il Premio speciale per l’imprenditoria femminile “Enza Cappabianca”, assegnato a BIOTERIS, progetto nato dalle attività di ricerca nei laboratori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e sviluppato da quattro giovani dottoresse di ricerca: Giovanna Mercurio, Michela Vigliotti, Ilva Licaj e Cristina Franco.

La proposta, che integra competenze in fisiologia, fisiologia vegetale e farmacologia, punta alla valorizzazione di composti bioattivi di origine naturale per la realizzazione di soluzioni innovative a supporto della salute muscolare. Un progetto che coniuga ricerca scientifica, sostenibilità ambientale ed economia circolare, valorizzando anche il contributo delle giovani ricercatrici all’imprenditorialità femminile.

Importante anche il risultato di SONAFLUX, progetto sviluppato da FP Smart LAB S.r.l., spin-off accademico dell’Università del Sannio nato nell’ambito delle attività di ricerca del gruppo di Macchine a Fluido del Dipartimento di Ingegneria.

Presentata da Emma Frosina ed Elvira Rakova, con la partecipazione di Adolfo Senatore, Alessandro Carmona, Antonio Simeone ed Elena Chumakova, la proposta si è classificata al quinto posto della graduatoria, conquistando l’accesso al Premio Nazionale per l’Innovazione 2026, in programma a Bari il 3 e 4 dicembre.

SONAFLUX è una piattaforma integrata hardware e software per il monitoraggio e l’ottimizzazione energetica degli impianti ad aria compressa utilizzati nei processi industriali. Attraverso un sensore non invasivo e un software basato sulla realizzazione di un gemello digitale dell’impianto, il sistema consente di rilevare consumi, perdite, anomalie e guasti, individuando gli interventi necessari e definendone le priorità.

La soluzione punta a ridurre gli sprechi energetici, contenere i costi di esercizio e prevenire i fermi impianto. Ha già raggiunto il Technology Readiness Level (TRL) 4 per la componente software e il TRL 3 per quella hardware. Sono inoltre in corso progetti pilota con aziende del settore per la validazione in contesti applicativi reali.

Al quinto posto in graduatoria si sono aggiunti due premi speciali. Il Premio Speciale Intellectual Property, offerto dallo studio Rubino IP di Roma, prevede la copertura dei costi della procedura di brevettazione della componente hardware. Il Premio Speciale Incubatore Stecca offre invece un percorso di accompagnamento e supporto per favorire lo sviluppo imprenditoriale del progetto e il suo inserimento nell’ecosistema delle startup innovative.

La Start Cup Campania 2026 ha registrato oltre 50 idee d’impresa, presentate da gruppi composti da studenti, dottori di ricerca, ricercatori e docenti universitari. Le proposte, suddivise negli ambiti Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life Sciences-MedTech, sono state valutate da una giuria qualificata sulla base dei business plan e delle presentazioni.

Il risultato dell’Università del Sannio è frutto anche della collaborazione con gli incubatori SEI SANNIO e START EUROPA, rappresentati rispettivamente da Antonio Domenico Ialeggio e Alessandro Ciotola, e del supporto della U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico e del MisTer EnLab, il laboratorio di imprenditorialità, cultura d’impresa e innovazione sociale del Dipartimento DEMM.

«L’obiettivo è sostenere la nascita e lo sviluppo economico di spin-off e PMI innovative, favorendo la trasformazione dei risultati della ricerca in opportunità imprenditoriali e concrete occasioni di crescita del Sannio», dichiara il professor Mariano Mercurio, Delegato per la Rettrice al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi del Sannio.

«È stato un successo frutto di un autentico gioco di squadra, reso possibile anche grazie al prezioso contributo della U.O. Ricerca e Trasferimento Tecnologico e del MisTer EnLab, il cui supporto ha accompagnato il percorso delle proposte presentate dall’Ateneo. Adesso saremo tutti impegnati, con determinazione, dedizione e spirito di squadra, a sostenere SONAFLUX, che rappresenterà l’Università del Sannio al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma a Bari giovedì 3 e venerdì 4 dicembre 2026. Un nuovo e importante appuntamento, nel quale metteremo in campo tutte le nostre energie per accompagnare e valorizzare una proposta nata dalla ricerca e dall’ingegno dei nostri giovani», conclude il professor Mercurio.