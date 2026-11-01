Benevento, ecco la settimana di lavoro che conduce al derby Già in campo stamattina, domani riposo. Giovedì si "emigra" a Paduli

In attesa che il programma delle partite della decima giornata si concluda (occhio soprattutto, alle 15, ad Avellino-Pisa, visto che gli irpini saranno il prossimo avversario dei giallorossi sabato 7 al Vigorito), il Benevento ha ripreso a lavorare dopo la delusione di Cremona. Programma della settimana già stilato.

Questa mattina la truppa di Floro Flores si è ritrovata all'Antistadio alle 9,30 per una seduta di scarico. Lavoro dedicato soprattutto a chi non ha preso parte alla sfida dello Zini. Domani, lunedì 2, giorno dei defunti, ci sarà riposo per la squadra dopo una settimana estremamente impegnativa (tre partite in 7 giorni: una vittoria, un pari e un ko, 4 punti).

Ripresa martedì 3 all'Imbriani, con un prologo in sala video, a studiare con attenzione tutto quello che è accaduto a Cremona, soprattutto per correggere quegli errori che sono costati la partita ai giallorossi. Alle 15 tutti in campo per la ripresa vera e propria della preparazione.

Da mercoledì si ricomincia con gli allenamenti mattutini. Appuntamento all'Imbriani alle 11. Giovedì 5 invece si “emigra” a Paduli, sempre con inizio della seduta alle 11. Si dà la possibilità al terreno dell'Imbriani di respirare, visto l'impiego praticamente senza soluzione di continuità che deve sopportare.

Venerdì 6 è già vigilia di derby. Si torna all'Imbriani, d'obbligo (10,30) il passaggio in sala video per studiare bene gli avversari, alle 11 seduta di allenamento, alle 18 trasferimento all'Hotel Europa di Venticano per il consueto ritiro pre-partita. Sabato 7 alle 19,30 l'atteso derby con l'Avellino.