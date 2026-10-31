Sicurezza e controllo del territorio. Corso I.p.a sul falso documentale L'evento organizzato a Benevento dall'International Police Association

Sala gremita e straordinaria partecipazione a Palazzo Paolo V per la giornata di studio e aggiornamento professionale dal titolo “Alla ricerca dei documenti falsi”, organizzata dall’International Police Association (I.P.A.) – Comitato Locale “Appio-Samnium” di Benevento, con il patrocinio della Sezione Italiana, della Delegazione X Campania I.P.A. e dell’Amministrazione Comunale di Benevento.

L'evento ha visto la presenza di circa cinquanta discenti appartenenti ai diversi Corpi delle Forze di Polizia a competenza generale, con una corposa e qualificata rappresentanza di comandi di Polizia Municipale giunti da molteplici province della Campania, a conferma dell'urgenza e dell'attualità operativa del tema trattato.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali. Particolarmente apprezzato l’intervento dell'avvocato Armando Rocco, esperto in Diritto della circolazione e sicurezza stradale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché Consigliere giuridico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel suo indirizzo di saluto, l'Avvocato Rocco ha richiamato l’attenzione sulla centralità strategica della formazione continua: un percorso che deve rivolgersi prioritariamente agli operatori in divisa, ma che necessita di essere esteso all'intera cittadinanza, a partire dalle nuove generazioni, ponendo la cultura della legalità e dell’educazione stradale come pilastro insostituibile di prevenzione e convivenza civile.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente del Comitato Locale I.P.A. Appio-Samnium, Giuseppe Viceré, il quale, dopo aver ringraziato le autorità intervenute, i partner tecnici e i colleghi presenti, ha celebrato un momento associativo di forte coesione e identità: la consegna ufficiale delle attestazioni di benemerenza ai soci che hanno maturato dieci anni di fedele e ininterrotta militanza nei ranghi dell'associazione, fedeli al motto di amicizia e solidarietà Servo per Amikeco.

Il cuore didattico della mattinata è stato quindi affidato alla docenza di Raoul De Michelis, Comandante della Polizia Locale di Cisterna di Latina e tra i massimi esperti nazionali in materia. Il Comandante De Michelis ha tenuto una relazione di altissimo profilo tecnico-giuridico, caratterizzata da un taglio marcatamente operativo e da una costante interattività che ha catalizzato l'attenzione dell'intera platea per oltre tre ore di lezione. Attraverso l'analisi diretta di reperti, metodologie di contraffazione e le più recenti casistiche riscontrate sia a livello nazionale che internazionale (con specifico focus sui titoli di guida e documenti d'identità esteri), il relatore ha fornito strumenti investigativi e pratiche di Polizia Giudiziaria all'avanguardia.

L’iniziativa ha ribadito con forza quanto la competenza analitica e il costante aggiornamento del personale su strada costituiscano il vero argine contro i reati di frode documentale, fattore determinante per innalzare gli standard di sicurezza urbana e tutelare l'incolumità dei cittadini sull'intero territorio nazionale.