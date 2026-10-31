Primavera, il Benevento vince ancora: un gol di Soprano condanna il Perugia La truppa di Panarelli aggancia il secondo posto della classifica

Benevento-Perugia 1-0

Benevento: Mandato, Kwete, Manuzzi, Del Gaudio, Formicola, D’Ambrosio, Battista, Grilli (33’st Viscovo), Soprano, Giugliano (33’st Lo Russo), Coltorti (14’st Scarpitella). A disp.: Sessa, Petrizzo, Carandente, Pacifico, Jerradi, Pirozzi, Amico, De Benedetto, Paolini. All.: Panarelli

Perugia: Strappini, Bisonni (25’st Giambarveri), Di Salvatore, Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Merico (14’st Agnissan), Perugini (36’st Calva), Iachini (25’st Raffaelli), Vanni (14’st Ximenez), Ciani. A disp.: Piccini, Ragni, Olimpieri, Bellali, Pierangelini, Ciarapica, Santillo. All.: Giorgi

Arbitro: Ambrosino di Nola. Assistenti: Capuano di Barletta e De Candia di Bari

Marcatore: 22’pt Soprano

Quinto risultato utile consecutivo per la Primavera del Benevento che all'Avellola ha battuto il Perugia di misura. A decidere il match è stata una marcatura messa a segno da Soprano, dopo ventidue minuti di gioco. La truppa di Panarelli aggancia il secondo posto della classifica, a tre punti dalla capolista Catanzaro. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena sul campo del Latina.