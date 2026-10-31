Accensione anticipata dei termosifoni, c'è l'ordinanza del Comune di Benevento Dal 1 novembre al 14 novembre 2026 compreso, sul territorio

In ragione dei bollettini meteorologici acquisiti agli atti, aggiornati alla data di adozione che prevedono un notevole abbassamento delle temperature, in particolare nelle ore del primo mattino e della sera, tali da giustificare l’anticipazione dell’esercizio degli impianti termici, il sindaco Mastella ha emanato una ordinanza che, alla luce delle comprovate e in via temporanea e facoltativa, autorizza l’accensione anticipata degli impianti termici anche al fine di tutelare il benessere della popolazione, con particolare riguardo alle persone maggiormente vulnerabili; pertanto è autorizzata dal 1 novembre al 14 novembre 2026 compreso, sul territorio del Comune di Benevento, l’accensione anticipata degli impianti termici di climatizzazione invernale alimentati a gas naturale, alle seguenti condizioni: l’accensione è facoltativa e consentita per una durata massima complessiva di 5 ore giornaliere; il funzionamento deve avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00; le 5 ore giornaliere possono essere articolate in più intervalli, purché il limite complessivo non sia superato; devono essere rispettati i limiti di temperatura dell’aria interna previsti dall’art. 3 del D.P.R. 74/2013: 18 °C, con tolleranza di +2 °C, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20 °C, con tolleranza di +2 °C, per gli altri edifici, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente; restano ferme le disposizioni e le eccezioni previste dalla normativa vigente per specifiche categorie di edifici e impianti, ove applicabili.

