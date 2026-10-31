Benevento, Sernicola: "Questo ko non deve fermare il nostro cammino" Il difensore punta il derby con l'Avellino: "Ci rifaremo nel derby"

Sfida da ex per Sernicola che ha analizzato così la sconfitta rimediata dal Benevento in casa della Cremonese: "Abbiamo fatto due tempi diversi, il mister ci ha dato una scrollata all'intervallo. La ripresa è stata ottima, peccato non essere riusciti a segnare. Dispiace perché abbiamo regalato due gol, avremmo potuto fare tutti qualcosa in più. Ci rifaremo alla prossima. Sicuramente brucia di più il pari col Catanzaro perché stavamo facendo una partita di vero controllo, concedendo poco. Dispiace aver lasciato punti per strada in queste due partite. Il mister ci ha chiesto di fare una grande partita, si è vista la differenza di mentalità nel secondo tempo". Sernicola ha poi proseguito: "Sabato c'è il derby e non servono presentazioni. Vogliamo fare una grande partita, quindi ripartiamo dall'entusiasmo delle ultime uscite. Questa battuta d'arresto non deve fermare il nostro cammino, speriamo di rifarci con l'Avellino".