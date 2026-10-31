Benevento, Floro Flores mastica amaro: "Basta fare regali, dobbiamo crescere" Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta con la Cremonese

Floro Flores ha commentato con amarezza la sconfitta rimediata in casa della Cremonese: "Il primo tempo non è stato tra i migliori, ma vale per entrambe. Subire gol sul finire di frazione ti taglia le gambe e ti condiziona mentalmente. Dispiace, non siamo stati brillanti ma non meritavamo neanche di prendere gol. Nella ripresa abbiamo fatto una buona partita, ma ci è mancata la rete. Abbiamo inciso poco. Dispiace perché non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato contro una squadra che viene dalla Serie A e agiva di rimessa. Dobbiamo crescere e occorre smetterla di fare regali perché li stiamo pagando davvero tanto. Nel secondo tempo ho cambiato perché dovevo dare una scossa alla squadra. Chi è entrato ha fatto bene. Dispiace per il risultato e per i tifosi che sono venuti in tanti. Dobbiamo avere più malizia, a un minuto dalla fine non si può subire un gol del genere. L'assenza di Kouan? Ci dà sostanza e quantità, ma non è questo il problema. Abbiamo imposto il nostro gioco, ma non è stato efficace. La Cremonese è forte, poi se gli facciamo dei regali diventa tutto più difficile. Bisogna avere più personalità in certe circostanze. Adesso faccio fatica ad analizzare la partita, devo rivederla. Posso solo dire che dispiace venire a Cremona e fare regali a un avversario già forte che lotta per ben altri obiettivi. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Dobbiamo crescere, anche io posso commettere degli errori. Non ci sono problemi, stiamo bene. Tre partite in una settimana pesano, ma questa squadra ha un grande cuore e sa cosa deve fare".