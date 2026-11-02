«Deve presentarsi al Comando», attenzione alla truffa

La polizia municipale di Benevento mette in guardia tutti da eventuali truffe che sono state segnalate.
"Negli ultimi giorni - spiegano dal comando di vua Santa Colomba - sono giunte alcune segnalazioni relative a telefonate sospette da parte di persone che, qualificandosi come appartenenti alla Polizia Municipale, invitano i cittadini a presentarsi presso il Comando. Un possibile tentativo di truffa sul quale si richiama l'attenzione della cittadinanza, invitando tutti alla massima prudenza in caso di chiamate di questo tipo, soprattutto quando vengono richiesti dati personali, informazioni riservate o viene chiesto di seguire particolari indicazioni.
È importante diffidare delle telefonate provenienti da numeri non riconducibili ai recapiti ufficiali del Comando. Anche la conoscenza di nomi, qualifiche o altri riferimenti precisi agli operatori di polizia non rappresenta, da sola, una garanzia di autenticità della chiamata. In caso di dubbio, è fondamentale adottare alcune precauzioni:
Interrompere la conversazione, senza lasciarsi condizionare da toni insistenti o da presunte situazioni di urgenza.
Non comunicare dati personali o bancari, password e codici di accesso.
Non effettuare pagamenti sulla base di richieste ricevute telefonicamente.
Contattare direttamente il Comando di Polizia Municipale, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali pubblicati sul sito istituzionale del Comune e senza affidarsi ai numeri forniti dall'interlocutore.
L'invito rivolto a tutti i cittadini è quello di mantenere alta l'attenzione e verificare sempre, attraverso i canali ufficiali, l'autenticità di qualsiasi telefonata sospetta".