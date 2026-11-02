Verso il derby, in tre ore 661 biglietti staccati: senza l'ausilio dell'on line 660 supporter giallorossi, un solo tifosi irpino (residente altrove). File ai botteghini

661 biglietti staccati in poco più di tre ore. E senza l'ausilio della vendita on line. E' febbre derby e non poteva essere diversamente, considerato che la sfida tra giallorossi e biancoverdi manca da due anni esatti (solari). Ultima sfida al Vigorito quella del 27 novembre 2024, in swerie C, che terminò sul punteggio di 2 a 2. C'è da dire che nonostante la pioggia che è caduta per tutta la giornata (nessun temporale comunque...), la gente non si è tirata indietro a sobbarcarsi le file ai botteghini per accaparrarsi il prezioso biglietto. Era solo il primo giorno di prevendita e la quota raggiunta è già un buon numeri: 660 sono tifosi della strega, uno solo è un supporter biancoverde, che ha staccato un biglietto in Curva Nord, evidentemente residente in qualche comune che non è certo Avellino (i residenti della città e della provincia irpina non possono accedere allo stadio Vigorito.

C'è dunque da attendere i prossimi giorni, in cui anche il tempo sarà più clemente, per capire dove sarà possibile arrivare con la presenza sugli spalti.