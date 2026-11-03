Forze armate: ingresso gratuito al Teatro Romano Un'occasione per visitare l'area archeologica di Benevento



In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, mercoledì 4 novembre 2026 il Teatro Romano di Benevento sarà aperto gratuitamente al pubblico.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per cittadini e visitatori di riscoprire uno dei luoghi simbolo della storia e dell’identità culturale della città, avvicinandosi al patrimonio storico-archeologico in una giornata dedicata alla memoria, ai valori dell’unità nazionale e al senso di appartenenza alla comunità.

L’apertura gratuita si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, volto a favorire una sempre maggiore partecipazione e a rendere i luoghi della cultura occasioni di incontro, conoscenza e condivisione.

Il Teatro Romano, preziosa testimonianza della storia antica di Benevento, si conferma così uno spazio di conoscenza e memoria, capace di raccontare il passato e rafforzare il legame tra il patrimonio culturale e la comunità.