Benevento: i commercianti di via Rummo scrivono al Comune Chiesto anche un tavolo permanente di confronto. “Servono risposte e interventi concreti”

Il futuro di via Rummo e della zona centrale, le difficoltà quotidiane delle attività commerciali e la necessità di essere ascoltati e coinvolti nelle scelte che riguardano la città. È al centro di una lettera indirizzata al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al consigliere Antonio Picariello, all'assessore Attilio Cappa, al direttore dei lavori, ingegnere Alfredo Rondina, e all'ingegnere Elvira Mercurio, sottoscritta dai commercianti di via Gaetano Rummo, piazza Orsini, via Porta Rufina, via Capitano Salvatore Rampone, via Annunziata e via delle Poste.

Una richiesta di attenzione che nasce dai disagi dovuti ai cantieri che, ormai da tempo, interessano l'area, con ripercussioni sulla quotidianità delle attività commerciali e sulla vivibilità dell'intero centro storico. I commercianti premettono di essere consapevoli dell'importanza degli interventi di riqualificazione urbana e della necessità di investire nel futuro della città, ma sottolineano come queste trasformazioni non debbano compromettere il presente di chi continua quotidianamente a investire, lavorare e contribuire a mantenere vivo il tessuto economico e sociale di Benevento.



I commercianti dunque sottopongono all’Amministrazione Comunale quattro richieste concrete

Riapertura del doppio senso di marcia in Via Gaetano Rummo.

Da tempo noi commercianti conviviamo con i disagi provocati dalla modifica della viabilità in Via Gaetano Rummo, affrontando con pazienza e senso di responsabilità le difficoltà legate alla presenza del cantiere. In particolare a causa della soppressione del doppio senso di marcia, la conseguente limitazione della circolazione ha inevitabilmente penalizzato l’accessibilità e la visibilità delle nostre attività, rendendo più difficoltoso raggiungere una zona che, per sua natura, dovrebbe essere facilmente fruibile da cittadini, famiglie e visitatori. Le conseguenze sul commercio sono state significative e si inseriscono in un contesto già particolarmente delicato, segnato anche dalla chiusura di numerose attività.

Chiediamo con urgenza il ripristino del doppio senso di marcia su tale arteria. Questo contribuirà a rendere piu’ fruibile e acessibile la zona favorendo il traffico sia veicolare che pedonale. Si tratta di un intervento ormai improrogabile, il cui ulteriore rinvio appare ingiustificato, soprattutto alla luce dello smontaggio dell’intera impalcatura lungo via Gaetano Rummo e dall’omai limitato accesso dei mezzi di lavoro e di scarico al cantiere;

Riapertura provvisoria del Parcheggio pubblico in Piazza Orsini.

In vista delle imminenti festività natalizie, periodo fondamentale per la sopravvivenza e il sostegno delle attività commerciali, chiediamo, unitamente all’Associazione Corso Vivo, la riapertura temporanea di Piazza Orsini come area di parcheggio pubblico fino al 7 gennaio 2027, auspicando, ove possibile, il mantenimento di tale soluzione fino all’effettivo avvio dei lavori di riqualificazione della piazza.

L’iniziativa, già adottata lo scorso anno, si è rivelata efficace ed è stata particolarmente apprezzata dai visitatori e dagli utenti, rappresentando una preziosa opportunità per agevolare l’accesso alla zona e sostenere le attività commerciali limitrofe. La disponibilità di parcheggi non costituisce un semplice servizio accessorio, ma un elemento essenziale per favorire l’accessibilità al centro storico e incentivare gli acquisti presso le attività locali;

Installazione delle luminarie natalizie.

Negli ultimi anni abbiamo purtroppo riscontrato una scarsa attenzione nell’allestimento delle luminarie natalizie nelle strade interessate dalla presente richiesta, spesso caratterizzate da addobbi insufficienti o del tutto assenti.

Riteniamo che ogni area del centro storico meriti la stessa considerazione e dignità, senza disparità di trattamento rispetto ad altre zone della città, quali Corso Garibaldi e Piazza Risorgimento. In particolare, Piazza Orsini, con la presenza del Duomo, rappresenta uno dei luoghi più significativi e rappresentativi di Benevento. Le strade che da essa si diramano custodiscono storia, tradizioni e attività che meritano di essere valorizzate. Alla luce delle risorse destinate alle iniziative natalizie, chiediamo che anche la nostra zona venga inserita in un progetto di illuminazione e valorizzazione adeguato, capace di creare un’atmosfera accogliente, incentivare la frequentazione delle strade e contribuire alla vitalità del commercio locale. Il Natale dovrebbe rappresentare un’occasione di rilancio per tutto il centro storico, senza lasciare indietro nessuna delle sue aree;

Istituzione di un tavolo di confronto e informazione sull’avanzamento dei lavori e sui progetti futuri per la nostra area urbana.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo più volte manifestato la volontà di instaurare un dialogo diretto e costruttivo con l’Amministrazione Comunale in merito all’andamento dei lavori del complesso Malies–Ex Orsoline. Sono passati due anni e a oggi, le nostre richieste di confronto non hanno trovato un adeguato riscontro diretto, alcune informazioni condraddittorie e confusionali sono giunte esclusivamente attraverso gli organi di stampa. Domande anche semplici non hanno avuto risposta ad esempio quando si concluderanno effettivamente i lavori? Quali attività saranno ospitate all’interno del complesso del Malies e chi andrà effettivamente ad occupare l’edificio Ex Orsoline?

A ciò si aggiunge la prospettiva dell’apertura di un nuovo cantiere per la riqualificazione di Piazza Orsini, con possibili ulteriori modifiche alla viabilità e all’accessibilità delle attività commerciali.

Per questi motivi, chiediamo formalmente l’istituzione di un tavolo di confronto tra Amministrazione e noi commercianti, finalizzato a conoscere:

Lo stato di avanzamento dei lavori del complesso Malies–Ex Orsoline e i tempi previsti per la loro conclusione,

La destinazione effettivamente prevista per gli edifici Ex Orsoline e Malies, considerato che, allo stato attuale, non tutti i lavori risultano prossimi alla conclusione e che, anzi, alcuni di essi non saranno certamente ultimati entro la data prevista,

Il progetto di riqualificazione di Piazza Orsini e il relativo cronoprogramma,

Le eventuali modifiche alla viabilità e alla disponibilità dei parcheggi,

Le misure che l’Amministrazione intende adottare per limitare i disagi economici e logistici a carico delle attività commerciali durante i lavori.

Non chiediamo di ostacolare il cambiamento, ma di esserne informati e coinvolti, affinché la riqualificazione della città possa procedere di pari passo con la tutela delle attività che ne costituiscono una risorsa fondamentale.

Infine concludono "Noi commercianti amiamo Benevento e crediamo profondamente nel valore del suo centro storico. Ogni giorno, nonostante le difficoltà economiche, i costi di gestione sempre più impegnativi e le problematiche legate alla viabilità, continuiamo ad alzare le nostre serrande, a investire nelle nostre attività e a offrire servizi alla cittadinanza. Dietro ogni negozio ci sono persone, famiglie, sacrifici e anni di lavoro. Non chiediamo privilegi, ma attenzione, ascolto e condizioni che ci consentano di continuare a lavorare dignitosamente.

La riqualificazione urbana è certamente importante, ma non può essere considerata un successo se, nel frattempo, le attività commerciali chiudono e le strade si svuotano. Un centro storico non vive soltanto attraverso la bellezza dei suoi edifici, delle sue piazze o dei suoi monumenti. Vive soprattutto grazie alle persone che lo frequentano e a chi, ogni giorno, sceglie di lavorarci e investirci.

Una città può essere bellissima, riqualificata e moderna, ma senza negozi aperti, senza cittadini e senza vita nelle sue strade rischia di perdere la propria identità. È per questo che chiediamo all’Amministrazione Comunale un segnale concreto di vicinanza e collaborazione, attraverso risposte chiare, interventi tempestivi e l’apertura di un dialogo costante con chi rappresenta una parte importante dell’economia cittadina. Confidiamo, pertanto, nella Vostra attenzione e nella disponibilità ad avviare un confronto costruttivo, finalizzato a individuare soluzioni condivise nell’interesse dei commercianti, dei residenti e dell’intera città di Benevento”.