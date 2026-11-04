Il derby all'"internazionale" Mariani: con lui vittoria a San Siro E' lo stesso direttore di gara dello storico primo punto in A con il gol del portiere Brignoli

A dirigere il derby tra Benevento e Avellino è stato designato Maurizio Mariani di Roma, arbitro esperto che è arrivato in serie A il primo luglio del 2015, oltre undici anni or sono. Mariani, classe 82, ha diretto sei volte in carriera il Benevento, che con lui ha ottenuto 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. La particolarità di Mariani col Benevento sta nelle due sfide della prima stagione in serie A contro il Milan. Il 3 dicembre 2017 allo stadio Vigorito è una data che ricordano tutti: il primo punto nella massima serie del Benevento grazie ad un gol del portiere. Ma andiamo con ordine. La squadra di Gattuso passa in vantaggio con Bonaventura, ma Puscas riesce a pareggiare per la strega. Milan ancora in vantaggio nella ripresa con Kalinic. Proprio quando ormai le speranze sembrano scomparse, arriva il cross su punizione di Cataldi e il gol di testa di Brignoli, che diventa un vero e proprio eroe per aver trafitto il collega Gigi Donnarumma. Partita da ricordare e diretta ancora da Maurizio Mariani, anche quella del ritorno il 21 aprile del 2018. Il Benevento di De Zerbi espugna San Siro con un gol di Pietro Iemmello, ma quella sera accoppia la gioia per una vittoria storica alla matematica retrocessione in serie B. L'altra vittoria giallorossa è datata 25 aprile 2010: è il Benevento di Leo Acori, che si impone al Curi di Perugia con i gol di D'Anna e di Evacuo (Accorsi per i Grifoni) ed è anche la prima volta di Mariani col Benevento. Le altre partite sono in A a Torino coi granata (28 gennaio 2018: 3-0 per i padroni di casa) e al Vigorito il 25 aprile 2021: Benevebto-Udinese 2-4. L'ultima diretta da Mariani si riferisce al 21 novembre 2021 in B, trasferta a Pisa e sconfitta per 1 a 0: era il Pisa di D'Angelo, nelle cui fila c'era anche Beruatto, contro il Benevento di Fabio Caserta.

Mariani, che è arbitro internazionale e ha partecipato all'ultimo Mondiale negli Stati Uniti, in Canada e Massico, sarà coadiuvato al Vigorito da Stefano Galimberti di Seregno e Davide Santarossa di Pordenone. Il quarto uomo sarà Cristiano Ursini di Pescara, al Var ci sarà Marco Piccinini di Forlì, assistente Var Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

Nella foto di Mario Taddeo un momento storico: Iemmello esulta per il gol a Donnarumma e la vittoria del Benevento a San Siro: è il 21 aprile 2018 e l'arbitro è proprio Maurizio Mariani