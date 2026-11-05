Licei Musicali protagonisti per la Giornata dell’Unità Nazionale e Forze Armate Studenti e docenti di Airola, Benevento e Cerreto Sannita insieme in Prefettura

Solenne celebrazione per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che ha visto protagonisti - su invito dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella – gli studenti e le studentesse della Rete Provinciale dei Licei Musicali del Sannio (Istituto capofila l’IIS “A. Lombardi” di Airola, unitamente al Liceo Musicale “Guacci” di Benevento e al Liceo Musicale “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita).

Dopo l'omaggio al monumento ai Caduti in Piazza Castello, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, la cerimonia è entrata nel vivo, presso il salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, con la consegna delle Medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale.

A fare da emozionante colonna sonora e filo conduttore dell'evento sono state le esecuzioni dei giovani musicisti in formazioni cameristiche. Nello specifico, gli studenti dell'IIS "A. Lombardi" si sono esibiti in un ottetto strumentale eseguendo il toccante tema di "Schindler’s List" di John Williams e un Medley sulle note di Ennio Morricone. L'arrangiamento e l'adattamento dei brani sono stati curati dal professore Pasquale Lanni insieme allo studente del quinto anno Salvatore Ruggiero che, oltre a suonare l’oboe e il corno inglese, ha anche diretto l'ensemble composto da Elisa Cutumaccio (flauto), Daniele Damiano e Christian Truocchio (clarinetti), Mariapaola Piscitelli (sassofono), Edoardo Eliseo (corno), Clemente Iovino (violino) e Marco Liguori (pianoforte).

«In una giornata dedicata alla Memoria e alle Istituzioni, la musica si è fatta strumento universale di unione e speranza», sottolinea la dirigente scolastica del “Lombardi” di Airola Maria Pirozzi.

Il connubio tra l'impegno degli studenti, l'alto livello di preparazione e la profonda partecipazione civile ha riscosso un caloroso e commosso plauso da parte del Prefetto, dei Sindaci della provincia e delle massime autorità civili, militari e religiose intervenute.