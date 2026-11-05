Sant'Alfonso, Errico: Per diritto salute fondamentale ogni convergenza politica "Bene che anche i rappresentanti Movimento 5 Stelle condividono rilancio dell'ospedale Sant'Agata"

“Ci fa piacere constatare che anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle presenti nella maggioranza consiliare regionale condividano la necessità di rilanciare l'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti, non solo con la riapertura del Pronto soccorso h24 ma anche dalla definizione di una prospettiva chiara per il futuro della struttura. Io lo sto dicendo da mesi in tutte le sedi”.

Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Regione Campania. “Credo che su una questione così importante per il diritto alla salute dei cittadini sia fondamentale registrare ogni convergenza politica e istituzionale. Non è il momento delle contrapposizioni, ma quello di lavorare insieme per raggiungere un risultato concreto. La tutela della salute delle comunità del Sannio e delle aree interne deve essere una priorità condivisa, al di là delle appartenenze politiche. La riapertura del Pronto soccorso sulle 24 ore rappresenta un passaggio fondamentale – continua Errico - ma non deve essere l'unico obiettivo. Dobbiamo guardare al Sant'Alfonso con una visione più ampia, costruendo una programmazione seria e strutturata che preveda nuove attività, il potenziamento dei servizi esistenti, adeguate dotazioni di personale e investimenti capaci di restituire alla struttura un ruolo importante nella rete sanitaria provinciale e regionale. E’ necessario superare definitivamente la logica degli interventi occasionali e delle soluzioni tampone. Il territorio ha bisogno di certezze, di servizi efficienti e di una prospettiva di sviluppo che consenta all'ospedale di rispondere realmente alle esigenze di una vasta comunità. In questa direzione va anche il lavoro avviato in Commissione Sanità, dove ho sollecitato un approfondimento specifico sul futuro del presidio, con la richiesta di un’audizione allargata affinché Regione, Azienda ospedaliera e rappresentanze territoriali possano confrontarsi e individuare soluzioni concrete.

La recente ordinanza del TAR sul ripristino del Pronto soccorso h24 rappresenta un ulteriore elemento che impone di accelerare il percorso e passare dalle dichiarazioni agli atti concreti”. Conclude Fernando Errico: “Mi auguro che questa convergenza possa tradursi in un impegno comune e in un percorso condiviso. Quando si parla di sanità, non ci sono maggioranza e opposizione che tengano: ci sono i cittadini, le loro necessità e il diritto di ricevere assistenza adeguata vicino ai propri luoghi di vita. Il Sant'Alfonso Maria de' Liguori può e deve tornare a svolgere una funzione strategica per il Sannio e per le aree interne della Campania. Su questo obiettivo continuerò a lavorare con determinazione, disponibilità al confronto e spirito costruttivo”.