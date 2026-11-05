Aggressione verbale a comandante della Polizia Locale: solidarietà dalla Fp Cgil Raffa: "Degrado sociale verso gli operatori sta raggiungendo livelli insostenibili"

Domenico Raffa, della Fp Cgil di Benevento esprime solidarietà e vicinanza al comandante della Polizia Locale di San Giorgio del Sannio al centro – denuncia il sindacalista – di un'aggressione verbale da parte di due utenti della strada.

Raffa ripercorre l'accaduto, registrato durante i festeggiamenti in onore di San Gerardo, nel centro sannita e denuncia: “Il degrado sociale che attraversa le nostre città sta ormai raggiungendo dei livelli insostenibili di inciviltà e di tenuta, spesso anche a causa di scelte politiche che, a tutti i livelli, da quello nazionale a quello periferico, disincentivano gli investimenti nei servizi pubblici. Così a farne le spese vi sono quasi sempre i lavoratori del settore pubblico impiego, in particolare coloro che operano nei settori della sanità e della sicurezza, e che sono l’ interfaccia tra l’istituzione e un certo tipo di utenza spesso insoddisfatta, repressa e dunque sprezzante anche verso chi si adopera per mantenere in vita un servizio di utilità sociale che pure versa in uno stato di difficoltà. E infatti molto spesso tali vicende accadono laddove vi è una ridotta consistenza di personale rispetto a contesto in cui si opera, come nel caso di San Giorgio del Sannio, per cui spesso a pagare sono proprio i pochi operatori che, tra queste numerose difficoltà prestano, nonostante tutto, la loro opera con dedizione e grande professionalità. La FP CGIL – rimarca Raffa - da molti anni conduce una massiva battaglia per cercare di invertire la tendenza, ed investire nei servizi pubblici che, ove presenti con un adeguato numero di operatori, riescono a soddisfare la domanda scongiurando il rischio di raccogliere solo il malcontento che è diffuso”.