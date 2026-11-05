OSM al fianco delle aziende: "Le persone che fanno crescere l'impresa" - VIDEO FOTO - Open Source Management. Vigliotti: siamo imprenditori al fianco di altri imprenditori

Un incontro pensato per imprenditori e manager che vogliono migliorare la gestione dei collaboratori, creare un team più responsabile e produttivo e imparare a valorizzare realmente le persone all’interno dell’azienda.

Questa la mission di Osm, Open Source Management che ha come obiettivo restituire all'imprenditore i numeri della sua azienda e il tempo della sua vita.

Ieri pomeriggio a Torrecuso il meeting organizzato da OSM partner di Benevento che presso l'Hotel Lemi ha accolto decine di imprenditori che hanno ascoltato consigli e soluzioni degli organizzatori a partire dal responsabile di Osm partner Benevento, Raffaele Vigliotti, con i colleghi Marco Melino e Raffaele Putignano (LE INTERVISTE NEL VIDEO).

Tanto l'interesse da parte dei titolari di impresa ai quali sono stati elencati una serie di problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare, seguiti, però, dalle soluzioni proposte da Osm per la gestione delle imprese.

Interesse palpabile da parte degli imprenditori che si sono poi trattenuti a lungo a dialogare su temi come la gestione e la valorizzazione delle risorse umane per migliorare la gestione dei collaboratori, creare un team più responsabile e produttivo e imparare a valorizzare realmente le persone all’interno dell’azienda. Altro argomento che ha suscitato interesse reale è la fase della transizione dell'azienda, ovvero del passaggio dal fondatore agli eredi (ASCOLTA LE INTERVISTE).

Osm è la prima società europea di formazione imprenditoriale, che opera nel mondo della consulenza aziendale per piccole e medie imprese.

Da oltre 25 anni si occupa di aiutare gli imprenditori italiani a far crescere la propria azienda in maniera concreta e misurabile, fornendo loro un supporto nei processi di gestione, innovazione e riorganizzazione aziendale per presentarsi in modo maggiormente competitivo sul mercato, aggiungendo valore tangibile alla loro offerta.