Il sannita Punzo primo nel dottorato finanziato dall’Agenzia Spaziale Dall’Università del Sannio alle frontiere della ricerca spaziale: si distingue il giovane ingegnere

L’eccellenza accademica e scientifica di Benevento torna a brillare a livello nazionale. Gabriele Punzo ha conquistato il primo posto nella graduatoria per la borsa di studio del corso di dottorato in Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria presso l’Università degli Studi del Sannio, un percorso interamente finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il progetto di ricerca premiato punta su frontiere altamente pioneristiche: “Metodi innovativi di intelligenza artificiale applicati al rilevamento delle frane in scenari d'uso applicativi di gestione del rischio da catastrofi”.

Un riconoscimento che testimonia la capacità dell'ateneo beneventano di formare talenti capaci di imporsi nei settori più avanzati dell'ingegneria e della gestione del rischio territoriale.

Il cammino di Gabriele a Benevento è iniziato nel 2021 con l’iscrizione al corso di laurea triennale in Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni. Già a settembre 2024, con la discussione della tesi di primo livello, lo studente aveva orientato i suoi interessi verso il telerilevamento satellitare per la predizione e il monitoraggio dei dissesti idrogeologici su scala nazionale.

La vocazione internazionale dell'ateneo sannita ha poi fatto da cornice al suo percorso magistrale in lingua inglese in Electronics Engineering for Automation and Sensing, concluso a settembre 2026. Un percorso arricchito da un’esperienza diretta sul campo: il tirocinio a Roma presso i laboratori dell'ASI sotto la supervisione del dott. Deodato Tapete, culminato in una tesi sperimentale sull'impiego di modelli di Machine Learning e Intelligenza Artificiale applicati ai dati radar della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed.

A fare da guida costante lungo tutto l’iter accademico e scientifico è stata la professoressa Silvia Liberata Ullo, docente di riferimento dell’Università del Sannio, il cui impegno nella valorizzazione delle migliori energie universitarie continua a consolidare il ruolo di Benevento come polo di riferimento nell'innovazione tecnologica e nella ricerca applicata.