Derby -3: cresce ancora il numero di biglietti venduti Ieri sera alle 18,18 erano 1.810 i tagliandi venduti. Insieme agli abbonati siamo già quasi a 7.000

La media dei biglietti venduti è di 600 al giorno. Un'ottima media, considerando anche che non è consentita la vendita on line. Dopo tre giorni siamo dunque a quota 1810, 27 dei quali sono stati acquistati da tifosi irpini che non sono residenti ad Avellino e provincia (per i quali, come è noto, la vendita è vietata). Facciamo come sempre una semplice addizione per capire dove si è giunti come presenze già garantite: così ai 1.810 tifosi che si sono assicurati il tagliando di ingresso, aggiungiamo i 4.845 abbonati e vediamo che le presenze garantite per il derby per ora sono 6.655.

Già un buon colpo d'occhio, già la possibilità da parte dei giallorossi di poter usufruire di una spinta notevole da parte del proprio tifo. Ricordiamom che la prevendita terminerà il giorno stesso della partita, sabato 7 novembre. Mancano dunque tre giorni pieni per raggiungere un numero ancora superiore di presenze.