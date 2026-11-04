Incidente mortale sul lavoro, la Cisl: "Subito Tavolo sulla Sicurezza" Il segretario generale della Cisl IrpiniaSannio, Fernando Vecchione esprime cordoglio alla famiglia

"Purtroppo a meno di un mese dall’ultimo incidente mortale nel Sannio, dobbiamo registrare l’ennesimo incidente mortale accaduto stamattina a San Leucio del Sannio in provincia di Benevento, dove a perdere la vita è stato un giovane operaio extracomunitario. L’incidente è avvenuto all’interno di una ditta che opera nel settore della lavorazione degli inerti della frantumazione del pietrisco".

Il Segretario Generale della Cisl IrpiniaSannio Fernando Vecchione esprime la propria vicinanza alla famiglia della vittima e sottolinea l’importanza della cultura della sicurezza sul lavoro.

"È fondamentale il rispetto della normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro, il territorio Sannita registra un aumento dei numeri delle vittime sul lavoro, dall’inizio dell’anno si registrano 5 incidenti mortali. In attesa che gli organi competenti facciano i dovuti accertamenti e le verifiche sull’accaduto, è nostro compito ribadire l’importanza del Lavoro regolare in tutte le sue forme. Alla luce di quanto accaduto chiedo la convocazione in tempi brevi, del Tavolo sulla Sicurezza sui luoghi di Lavoro, già presente in Prefettura di Benevento”.