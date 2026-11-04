Assunto da un anno come addetto a pulizie, il sogno di Valery è finito a 25 anni L'incidente sul lavoro a San Leucio del Sannio

Valery aveva 25 anni ed era regolare nel nostro Paese. Era nato in Camerun, l'aveva lasciato alla ricerca di un futuro migliore che sperava di aver trovato in quel lavoro alla località Casale Maccabei di San Leucio del Sannio. Ogni giorno partiva dalla frazione Pagliara di San Nicola Manfredi, dove abitava senza alcun familiare dopo un periodo trascorso a Ceppaloni, e raggiungeva la ditta di lavorazione inerti nella quale lavorava. Era stato assunto un annetto fa, dopo un corso di formazione, con un contratto di formazione. Era addetto alle pulizie, che avrebbe dovuto fare anche questa mattina. Era arrivato poco dopo le 8 e si era subito dato da fare. Senza immaginare che sarebbe stato l'ultimo giorno della sua giovane esistenza.

Secondo una prima ricostruzione, il titolare dell'impresa lo ha chiamato a voce per dirgli qualcosa, senza però ricevere risposta. Stesso risultato anche per la telefonata che gli ha fatto componendo il numero del suo cellulare. A quel punto è andato vedere dove fosse, trovandosi di fronte una scena terribile. Valery era ai piedi della scala che porta alla passerella dell'impianto, non dava segni di vita. Fatale l'impatto con il suolo dopo una caduta dalla stessa scala, forse mentre stava scendendo. Il datore di lavoro, comprensibilmente provato, ha dato l'allarme. Ma quando il 118 è arrivato, per il 25enne non c'era più nulla da fare. Indagini affidate ai carabinieri, la salma è stata trasferita all'obitorio del San Pio a disposizione della Procura, in attesa dell'autopsia. Valery aveva solo 25 anni.