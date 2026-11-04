Carte d’Identità Elettroniche: dal 9 novembre rilascio senza prenotazione I cittadini potranno richiedere il rinnovo della CIE recandosi direttamente presso gli uffici

A partire da lunedì 9 novembre, il servizio di rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) avverrà senza prenotazione. Sono fatte salve le prenotazioni già in essere e resta attivo il servizio prenotazione CIE, tramite piattaforma ministeriale, esclusivamente per il martedì mattina.

Pertanto, a partire dalla suddetta data, i cittadini potranno richiedere il rinnovo della CIE recandosi direttamente presso gli uffici comunali nei normali orari di apertura al pubblico, che sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00, martedì e giovedì dalle 15:15 alle 17:15.