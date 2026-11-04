Torrecuso: 15mila euro dalla Regione per i giovani Finanziato il progetto ‘Radici e Orizzonti’

Quindicimila euro per investire sui giovani, valorizzare le loro idee e costruire nuove opportunità per il futuro della comunità. Il Comune di Torrecuso centra un importante risultato nell’ambito dell’Avviso regionale “Giovani in Comune”: il progetto “Radici e Orizzonti”, elaborato dai ragazzi del Forum dei Giovani in sinergia con l’Amministrazione comunale, è stato ufficialmente ammesso a finanziamento con l’approvazione della graduatoria definitiva dello scorso 30 ottobre. Dopo la graduatoria provvisoria pubblicata lo scorso agosto, arriva dunque la conferma definitiva del finanziamento, che rappresenta un’importante opportunità per l’intera comunità torrecusana. Grande soddisfazione da parte del sindaco Angelino Iannella: “Siamo particolarmente soddisfatti per questo finanziamento, che rappresenta un riconoscimento concreto alla sinergia tra Comune e Forum. Il risultato raggiunto è importante, ma lo sarà ancora di più il lavoro che si metterà in campo con la realizzazione di “Radici e Orizzonti”. Non parliamo soltanto di un finanziamento, ma di un percorso che vedrà i giovani protagonisti, chiamati a organizzare attività, coinvolgere i propri coetanei e creare nuove occasioni di aggregazione, crescita e partecipazione. È questa la direzione in cui vogliamo andare: dare ai giovani strumenti e spazi per esprimersi, valorizzando le loro competenze e rendendoli sempre più parte attiva della nostra comunità”. Accanto al Forum dei Giovani di Torrecuso, saranno impegnati nella realizzazione del progetto appunto il Comune di Torrecuso, la Nuova Pro Loco Torricolus APS e Gramigna Associazione di Promozione Sociale, partner che hanno contribuito alla costruzione della proposta progettuale.

Ma il finanziamento di “Radici e Orizzonti” non è l'unico risultato raggiunto recentemente dall'Amministrazione comunale Iannella. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il Comune di Torrecuso ha ottenuto oltre 21mila euro nell'ambito dell'Avviso “Crescere nei piccoli comuni 2026”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un finanziamento finalizzato a sostenere i piccoli Comuni attraverso il potenziamento dei servizi di prossimità e la promozione di opportunità educative, sociali e relazionali rivolte alle famiglie, con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti. Due risultati importanti che, complessivamente, portano a oltre 36mila euro le nuove risorse intercettate. “La nostra Amministrazione – conclude il sindaco Angelino Iannella – crede fortemente nel valore delle politiche giovanili e continuerà a sostenere ogni iniziativa capace di dare voce alle nuove generazioni. Questi finanziamenti dimostrano che quando le istituzioni lavorano bene si possono raggiungere risultati importanti.Investire sui giovani, sulle famiglie e sulle nuove generazioni significa investire sul futuro di Torrecuso”. A fare da eco al sindaco è il presidente del Forum dei Giovani, Goglia: “Accogliamo con grande soddisfazione l’ammissione al finanziamento del progetto “Radici e Orizzonti”, - afferma Giovanni Goglia -. Questo contributo rappresenta per noi un’opportunità concreta per trasformare le idee in iniziative e creare nuove occasioni di crescita, aggregazione e partecipazione per i giovani del nostro territorio. Il progetto - continua Goglia - nasce dalla volontà di mettere al centro le nuove generazioni, offrendo loro spazi di espressione, strumenti per sviluppare competenze e opportunità per sentirsi protagoniste della vita della comunità. Nei prossimi sei mesi saremo chiamati a mettere in campo un lavoro importante, fatto di organizzazione, collaborazione ed entusiasmo, con l’obiettivo di coinvolgere quanti più giovani possibile. Un ringraziamento va al Comune di Torrecuso, alla Nuova Pro Loco Torricolus e a Gramigna per il supporto e la collaborazione. Un plauso particolare va a tutti i ragazzi del Forum che hanno contribuito alla realizzazione di questa proposta progettuale, mettendo a disposizione tempo, idee ed energie. “Radici e Orizzonti” non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso ambizioso. Vogliamo partire dalla nostra identità e dalle nostre radici - spiega Goglia - per costruire nuove prospettive, dimostrando che i giovani non sono soltanto il futuro di Torrecuso, ma una risorsa fondamentale del suo presente. Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze a partecipare, a proporre idee e a mettersi in gioco: questo progetto è un’opportunità per tutti noi”.