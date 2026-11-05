Trovato impiccato in casa dalla mamma, disposta l'autopsia del 26enne Benevento. Oggi l'esame

Disposta l'autopsia del 26enne di Benevento che lo scorso 30 ottobre si era tolto la vita nella sua abitazione nel cento storico. L'esame, che sarà ovviamente integrato anche dai risultati dei test tossicologici ed istologici, sarà eseguito oggi,. presso l'obitorio del San Pio, dal medico legale Emilio D'Oro su incarico del sostituto procuratore Carmine Pignatiello, che dirige una indagine dei carabinieri al momento contro ignoti.

L'obiettivo è definire i termini di una vicenda drammatica che, come anticipato da Ottopagine, e secondo una prima ricostruzione, si era verificata nel corso della notte. Quando il giovane, dopo l'ennesima lite con la compagna, avrebbe fissato il capo di una sciarpa alla ringhiera delle scale di casa e si sarebbe poi stretto l'altro al collo, lasciandosi andare nel vuoto. A scoprirne il corpo senza vita era stata la madre, allertata da un amico della vittima. I familiari del 26enne sono assistiti dall'avvocato Gerardo Giorgione.