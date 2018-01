In possesso di cocaina: 30enne ai domiciliari I carabinieri di Vitulano hanno sequestrato 9 dosi di droga

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l'accusa contestata ad Angelo Rocco Cerulo, 30 anni, di Foglianise, arrestato la scorsa notte dai carabinieri della Stazione di Vitulano. Il giovane è stato fermato lungo la strada provinciale Vitulanse mentre era a bordo di un'auto in compagnia di un'altra persona. Durante le verifiche i militari hanno rinvenuto nelle tasche dei pantaloni del 30enne quasi 5 grammi di cocaina, già suddivisa in 9 singole dosi e 1.400 euro in contanti. Dichiarato in arresto, a Cerulo - è difeso dall'avvocato Giancarlo Caporaso - su disposizione del sostituto procuratore Marcella Pizzillo sono stati concessi i domiciliari.