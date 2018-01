Pensionata trovata in coma nella sua casa Allarme nella tarda serata di ieri a San Giorgio del Sannio

Ora è al Rummo, dove l'hanno trasportata dopo averla rinvenuta nella sua abitazione. Hanno provato a svegliarla, ma non è stato possibile. Forse era in coma, per questo è stato necessario il trasferimento in ospedale di una 70enne di San Giorgio del Sannio. L'allarme nella tarda serata di ieri, a farlo scattare un nipote della pensionata, preoccupato per non averla vista e sentita per l'intera giornata. Ha temuto il peggio, per questo ha chiessto aiuto.

Ai vigili del fuoco è toccato il compito di aprire la porta dell'appartamento per consentire l'accesso dei soccorritori del 118, accorsi sul posto. Secondo una prima ricostruzione, la donna era a letto, immersa in un sonno profondo, forse determinato dall'assunzione di un farmaco. Inutile ogni tentativo di farle riprendere i sensi, poi, viste le sue condizioni, la corsa al Rummo, per le cure del caso.

Esp