Campoli: Audi diesel divorata dalle fiamme Il fuoco ha distrutto l'auto di un 36enne

L'aveva parcheggiata in strada, l'ha trovata completamente divorata dalle fiamme. Dalla città alla provincia per il terzo rogo di auto in altrettanti giorni. L'ultimo in ordine di tempo, prima della mezzanotte, a Campoli Monte del Taburno, lungo la provinciale che conduce a Tocco Caudio. E' qui che un 36enne aveva lasciato in sosta un'A3 diesel.

La macchina è stata improvvisamente avvolta dal fuoco, i pompieri del distaccamento di Bonea hanno potuto fare davvero ben poco. Non sono stati trovati contenitori o tracce di liquido infiammabile, i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alla natura del rogo, che segue i due divampati a Benevento, al rione Libertà.

Esp