FOTO | Abitazione in fiamme, danni e paura per una famiglia L'incendio forse scatenato da un problema elettrico

Abitazione in fiamme poco prima della mezzanotte a Foglianise. E' accaduto in via Umberto I, nel centro storico del paese della Valle Vitulanese. Erano all'incirca le 23,30 quando un incendio è divampato nella casa di una famiglia. Padre, madre e una figlia piccola che all'improvviso si sono trovati a fare i conti con le fiamme.

È stato l'odore acre del fumo a metterli in guardia. Quando hanno raggiunto il corridoio hanno notato le fiamme e sono immediatamente scappati all'esterno a dare l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale con tre automezzi, i carabinieri e l'ambulanza del 118.

Le fiamme e il fumo in pochi istanti hanno invaso l'appartamento. I pompieri sono dovuti entrare con gli autoprotettori per raggiungere e spegnere il rogo. Fortunatamente solo tanto spavento per la famiglia. A causa dell'incendio, anche una pensionata, che abita al piano di sopra, è stata portata all'esterno dell'abitazione dai soccorritori.

Dopo aver estinto l'incendio i vigili del fuoco hanno portato all'esterno tutto il materiale incendiato ed effettuato una serie di sopralluoghi per cercare di capire le cause che hanno scatenato le fiamme.

Secondo una prima ipotesi, non è escluso che l'incendio possa essere divampato a causa di un corto circuito. Un problema elettrico avvenuto in un punto della casa dove evidentemente erano presenti vari materiali che si sono incendiati. I militari hanno invece ascoltato i malcapitati che, per fortuna, non hanno riportato ferite.

La paura è stata tanta. Negli occhi delle persone accorse in via Umberto I ancora il dolore per il dramma di martedì mattina quando una donna era morta per lo spavento provocato sempre da un incendio divampato nella sua cucina.

Al.Fa