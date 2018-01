Falso e truffa sui contributi agricoli, assolto La sentenza del giudice Pezza per una persona di Paduli

Era accusato di falso in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. L'ha sentenziato questo pomeriggio il giudice Sergio Pezza al termine del processo a carico di Carmine Perriello (avvocato Fabio Russo), di Paduli. Le imputazioni, incluse in un periodo tra il 2013 ed il 2014, erano relative ad un contributo di 10mila euro incassato dall'agricoltore.