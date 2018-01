Raid nel cimitero, lapidi spaccate e portafiori rubati Balordi in azione all'interno del cimitero di Montorsi

Portafotografie spaccati, portafiori divelti e, in alcuni casi fatti sparire. E' accaduto probabilmente nella scorsa notte nel cimitero di Montorsi, frazione di Sant'Angelo a Cupolo, finito nel mirino dei ladri.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso – o non è escluso un muro di recinzione -, i balordi hanno raggiunto l'area del cimitero dove si trovano i locali.

Le loro 'sporche' attenzioni si sono concentrate sugli arredi funebri delle lapidi. Secondo una prima ipotesi sarebbero stati rubati alcuni oggetti in rame come i contenitori dei fiori.

Durante il raid i malviventi avrebbero però rotto anche alcune lapidi in marmo. Un gesto inqualificabile. Una profanazione di un luogo sacro dove riposano mamme, padri e figli e persone care. Questa mattina alla riapertura l'amara sorpresa per il custode e i dipendenti di una dittà che ha in gestione il cimitero.

Nelle prossime ore sull'accaduto sarà presentata una denuncia ai carabinieri della Stazione di Benevento, competenti del territorio di Sant'Angelo a Cupolo. Non è la prima volta che nel Sannio si registrano episodi del genere. Una vergogna senza fine. Non è la prima volta, non sarà purtroppo l'ultima quella registrata a Montorsi. Come si ricorderà nei mesi e negli anni scorsi le stesse scene erano state registrate nei cimiteri di Benevento, Telese Terme e in alcuni luoghi sacri della Valle Caudina.

Un fenomeno messo a segno da persone senza scrupoli che evidentemente sono alla ricerca costante di portafotografie, portafiori e statuette in bronzo, rame ed altri materiali che poi vengono venduti sul mercato nero dei metalli. Nelle prossime ore gli addetti alla manutenzione provvederanno ad inventariare i materiali rubati e fare un censimento delle tombe finite nel mirino dei balordi.

Al.Fa