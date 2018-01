Stroncato da un malore mentre è in compagnia di un amico Auto in panne, poi il dramma nel tardo pomeriggio nelle campagne fortorine

Dramma questa sera a San Bartolomeo in Galdo per la morte di un 50enne stroncato da un malore mentre si trovava in compagnia di un amico. Secondo una prima ricostruzione, i due erano in auto alla località Setteluci di San Bartolomeo. Stavano percorrendo una stradina di campagna quando l'auto sarebbe rimasta impantanato o comunque in panne. A quel punto i due amici hanno cominciato le manovre per far ripartire la Fiat.

All'improvviso il 50enne si è accasciato a causa di un malore. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Inutili le manovre di rianimazione. Il medico non ha potuto far altro che constarne il decesso.

I militari accorsi nelle campagne nei pressi del ponte Setteluci hanno ascoltato il proprietario dell'auto ed effettuato il sopralluogo.

Successivamente i vigili del fuoco hanno recuperato la salma che è stata poi trasferita presso la sala mortuaria del cimitero di San Bartolomeo in Galdo.

(foto di repertorio)