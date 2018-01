Bandito armato e in sella a scooter rapina benzinaio Paura per il malcapitato che ha consegnato l'incasso al malvivente

Momenti di paura questo pomeriggio per il benzinaio di un'area di servizio alle porte di Pannarano finito nel mirino di un rapinatore armato. Erano da poco passate le 18 quando il bandito è arrivato all'interno del piazzale della colonnina a bordo di uno scooter.

Il malvivente ha raggiunto l'addetto alle colonnine e gli ha puntato la pistola contro. Quelli successivi sono stati momenti di autentico terrore per il benzinaio. Pietrificato dalla paura il malcapitato non ha potuto fare altro che consegnare l'incasso - circa 400 euro - al bandito che, presi i soldi, è scappato in sella allo scooter allontanandosi dalla zona. Dopo pochi istanti è scattato l'allarme alla centrale operativa dei carabinieri. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pannarano che hanno ascoltato il benzinaio ed avviato le indagini.

Valle Caudina senza tregua, dopo i furti anche per le rapine. L'ultimo episodio, come si ricorderà era stato registrato a Durazzano dove nel mirino dei banditi era finita una donna e la sua famiglia. Costretti a vivere momenti di terrore a causa dei banditi balordi armati che avevano preso alcuni oggetti di valore ed erano scappati.

Una fuga durata pochi chilometri, fino a Valle di Maddaloni, lungo la strada provinciale 335, dove i carabinieri della Compagnia di Caserta li avevano bloccati dopo la segnalazione lanciata dai colleghi della Valle Caudina. Tutti erano finiti in carcere con l'accusa di rapina in concorso.

Nelle ultime settimane, poi, a destare allarme erano stati i tantissimi furti registrati in abitazioni ed attività commerciali. Fenomeni che avevano suscitato la preoccupazione in primis del sindaco di Durazzano, ma non solo, ricevuti dai vertici di carabinieri e polizia che proprio negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli in tutto il Sannio, Valle Caudina in testa.

Al.Fa