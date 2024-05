Benevento, c'è anche l'orario del ritorno Ma la Lega si è riservata di posticipare una gara alle 21 per consentire la trasmissione a Raisport

La Lega Pro ha definito anche gli orari relativi alle sfide di ritorno del primo turno della fase Nazionale. Con una postilla proprio per le gare di sabato 18 maggio, in cui si preavvisa che una delle gare sarà spostata alle 21 per per consentire alla Rai di trasmetterla in diretta.



GARE DI ANDATA – MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

Perugia-Carrarese ore 20.30

Taranto-Vicenza ore 20.30

Triestina-Benevento ore 21.00 (diretta Rai Sport)

Juventus Next Gen-Casertana ore 20.30

Atalanta Under 23-Catania ore 20.30

GARE DI RITORNO – SABATO 18 MAGGIO 2024 (*)

Carrarese-Perugia ore 20.30

Vicenza-Taranto ore 20.30

Benevento-Triestina ore 20.30

Casertana-Juventus Next Gen ore 20.30

Catania-Atalanta ore 20.30

(*) Si rende noto che per esigenze televisive una delle gare di ritorno del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale in programma il 18 maggio 2024, sarà posticipata, con successivo comunicato ufficiale, alle ore 21.00.