Rubano: "Solidarietà alla prof accoltellata" Il vicepresidente della provincia: "Oltrepassato il segno, fatti intollerabili"

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento Francesco Maria Rubano ha espresso la sua convinta e piena solidarietà alla docente Franca Di Biaso, originaria di Montesarchio, accoltellata stamani da uno studente in un’Aula dell’Istituto Superiore di Santa Maria a Vico.

Rubano, che ha espresso orrore per quanto accaduto alla presenza di tanti ragazzi e ragazze che stavano seguendo le lezioni, ha dichiarato: “Ormai si è oltrepassato abbondamente il segno. Non è più possibile tollerare questo stato di cose. Minori che, imitandoli ed emulandoli, si comportano come navigati malavitosi debbono essere condotti con mano al rispetto delle regole più elementari della convivenza civile e della vita di relazione. Le Istituzioni e la Scuola, tra le prime, debbono recuperare il portato etico e valoriale che intimamente le connotano e far sentire l’autorevolezza di questa loro posizione di preminenza sull’arbitrio animalesco degli individui”.