Merce rubata ad Ancona ritrovata in Valle Telesina Trenta sacchi di polimeri di Pvc recuperati dagli agenti del Commissariato di Telese Terme

Quindici sacchi di polimeri di Pvc (si tratta di palline di plastica che una volta sciolte e lavorate servono per creare materiali plastiche), rubati da un tir nel porto di Ancona sono stati ritrovati dagli agenti della Polizia giudiziaria del Commissariato di Telese Terme all'interno di un'azienda produttrice di sacchi di plastica nella zona industriale di San Salvatore Telesino.

La merce, del valore di circa 30mila euro, è stata ora sequestrata in attesa di ulteriori indagini, mentre per il titolare dell'attività è scattata la denuncia per ricettazione.

