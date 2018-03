Trovato morto in auto dal fratello, dramma nel Sannio E' giallo sulle cause che hanno provocato il decesso di un 35enne. Indagano i carabinieri

Dramma questa mattina a San Martino Sannita, dove un 35enne è stato trovato morto nella sua auto. È accaduto in via Costantinopoli. L'allarme è scattato prima delle 8, quando un fratello della vittima è uscito dalla sua abitazione e nel cortile ha notato la Fiat Panda regolarmente parcheggiata. Il giovane si è subito accorto che all'interno c'era il fratello. Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione. Nonostante i ripetuti colpi sferrati allo sportello, il 35enne non dava segni di vita. A quel punto sono stati rotti i due finestrini lato guida per cercare di soccorrere il malcapitato, che purtroppo era già deceduto. Inutili l'intervento del 118 e ogni tentativo di rianimazione, il medico non ha potuto fare altro che constatare la tragedia. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio e del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento che hanno ascoltato i familiari ed avviato le indagini. Successivamente, su disposizione del sostituto procuratore di turno, il medico legale Massimiliano Dell'Aquila ha effettuato il sopralluogo. La salma è stata poi trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Rummo, dove nei prossimi giorni saranno effettuati gli accertamenti che dovranno chiarire le cause della morte.

Non è infatti chiaro se il giovane sia stato stroncato da un malore improvviso o se a non dargli scampo possa essere stato altro. Ipotesi ora al vaglio degli inquirenti che dovranno chiarire i termini della vicenda. Comprensibilmente sotto choc i familiari del 35enne, che viveva con i fratelli ed il padre. Al termine dei rilievi gli investigatori hanno sequestrato la Fiat Panda, teatro dell'assurda fine dell'uomo.

Al.Fa