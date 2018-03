Hashish nella tasca del giaccone, patteggia La decisione del gip Palmieri per un 51enne d Pontelandolfo

Cinque mesi e dieci giorni. E' la pena, patteggiata e sospesa, decisa dal giudice Gelsomina Palmieri, concesse le attenuanti, per Ermanno Addona, un 51enne di Pontelandolfo che era stato arrestato alla fine di novembre del 2016 dai finanzieri della Sezione mobile del Nucleo di polizia tributaria.

L'intervento dei militari era scattato lungo la statale 87, dove avevano intimato l'alt alla Citroen C3 condotta dall'uomo. Perquisito, l'allora 49enne era stato trovato in possesso di 98 grammi di hashish custoditi in una tasca del giaccone. Meno di 3 grammi della stessa sostanza ed un bilancino di precisione erano invece stati rinvenuti e sequestrati nell'abitazione.

All termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale l'indagato, difeso dagli avvocati Maria Zollo e Vittorio De Angelis, si era avvalso della facoltà di non rispondere, Addona era stato rimesso in libertà.

